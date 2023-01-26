《經濟通通訊社２６日專訊》斯里蘭卡政府去年７月宣布破產，國家陷入混亂，兩大債權國

中國和印度都在尋求方法，協助斯里蘭卡取得國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的貸款援助。據外電

報道，繼印度同意向斯里蘭卡融資和提供債務減免後，中國進出口銀行亦向斯里蘭卡提出暫停償

還債務本息兩年的安排，作為即時應急措施。

不過報道引述消息人士指出，中方提出的安排遠低於斯里蘭卡的期望，ＩＭＦ未必會因此批

准向斯里蘭卡提供貸款。（ｅｙ）

