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AH股新聞

26/01/2023 15:31

《一帶一路》據報中國進出口銀行同意斯里蘭卡債務展期兩年

　　《經濟通通訊社２６日專訊》斯里蘭卡政府去年７月宣布破產，國家陷入混亂，兩大債權國
中國和印度都在尋求方法，協助斯里蘭卡取得國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的貸款援助。據外電
報道，繼印度同意向斯里蘭卡融資和提供債務減免後，中國進出口銀行亦向斯里蘭卡提出暫停償
還債務本息兩年的安排，作為即時應急措施。
　　不過報道引述消息人士指出，中方提出的安排遠低於斯里蘭卡的期望，ＩＭＦ未必會因此批
准向斯里蘭卡提供貸款。（ｅｙ）

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