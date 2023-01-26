《經濟通通訊社２６日專訊》據《央視財經》報道，電商平台的數據顯示，兔年春節「農貨

進城，海鮮下鄉」成為置辦年貨的新趨勢，國產優質水果的銷量同比增長超過１５０％。在海鮮

品類的消費中，縣域及鄉村地區的訂單佔比首次超過北上廣，優質海鮮被端上鄉村年夜飯的餐桌

。

在各種零食中，堅果成為兔年春節最受歡迎的選擇。開心果訂單量環比增長超過７００％。

還有一個引人矚目的特點：兔年春節前夕，四川麻辣兔頭走俏，多個店鋪銷量環比增長超過

１６０％。

數據顯示，春節前電商平台消費者購買豬肉、羊肉、牛肉等肉製品的客單價環比增長４０％

，各式各樣的肉菜仍然牢牢佔據年夜飯餐桌的「大菜」位置。

除了肉製品外，南北方年味進一步趨向融合。在水餃品類的消費中，南方地區也成為水餃消

費的主力軍，上海、浙江、廣東成為水餃消費的前三名地區。其中，韭菜雞蛋、牛肉、三鮮，都

是南方偏好的水餃口味。水餃在南下的同時，湯圓開始北上。雖然江浙滬仍是當下湯圓消費的大

本營。但北京、山東等北方地區，湯圓銷量增幅領先全國。

整體來看，年輕群體還成為老字號品牌名吃的消費主力，並推動全聚德、德州扒雞、稻香村

等老字號品牌環比增長超過７０％。其中，金華火腿、宣威火腿成為電商平台上最火爆年貨產品

。（ｃａ）







