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AH股新聞

26/01/2023 10:40

《中國要聞》兔年應節之選？年夜飯兔頭賣爆，零食訂單量暴增７倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《央視財經》報道，電商平台的數據顯示，兔年春節「農貨
進城，海鮮下鄉」成為置辦年貨的新趨勢，國產優質水果的銷量同比增長超過１５０％。在海鮮
品類的消費中，縣域及鄉村地區的訂單佔比首次超過北上廣，優質海鮮被端上鄉村年夜飯的餐桌

　　在各種零食中，堅果成為兔年春節最受歡迎的選擇。開心果訂單量環比增長超過７００％。
還有一個引人矚目的特點：兔年春節前夕，四川麻辣兔頭走俏，多個店鋪銷量環比增長超過
１６０％。
　　數據顯示，春節前電商平台消費者購買豬肉、羊肉、牛肉等肉製品的客單價環比增長４０％
，各式各樣的肉菜仍然牢牢佔據年夜飯餐桌的「大菜」位置。
　　除了肉製品外，南北方年味進一步趨向融合。在水餃品類的消費中，南方地區也成為水餃消
費的主力軍，上海、浙江、廣東成為水餃消費的前三名地區。其中，韭菜雞蛋、牛肉、三鮮，都
是南方偏好的水餃口味。水餃在南下的同時，湯圓開始北上。雖然江浙滬仍是當下湯圓消費的大
本營。但北京、山東等北方地區，湯圓銷量增幅領先全國。
　　整體來看，年輕群體還成為老字號品牌名吃的消費主力，並推動全聚德、德州扒雞、稻香村
等老字號品牌環比增長超過７０％。其中，金華火腿、宣威火腿成為電商平台上最火爆年貨產品
。（ｃａ）
　
　
　

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