《經濟通通訊社２７日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



陳茂波：港次季經濟復甦，料動力更強

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抗疫３年，香港經濟重創，本港邁上復常之際，財政司司長陳茂波接受專訪時表示，有信心

香港經濟「２０２３年，一定比２０２２年好！」而且，復甦的力度，比兩個月前港府的內部評

估更加樂觀。「今年經濟勢頭較想像更好，第二季復甦動力，預計更加強勁」。

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賀歲電影票房逾６０億，破億人次入場

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內地兔年春節假期進入尾聲，電影票房方面，據燈塔專業版實時數據，截至昨晚１０時，今

年春節檔（１月２１至２７日）總票房（含預售）突破６０億，觀影人次突破１億。其中，《滿

江紅》已破２１億元，《流浪地球２》票房超過１８億元。

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馬斯克：汽車市場需求仍不錯

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Ｔｅｓｌａ公布去年第四季業績，無論季度或年度的收入及純利均創公司紀錄。Ｔｅｓｌａ

行政總裁馬斯克在電話會議表示，公司公布的交付量預期偏保守，如沒有意外干擾，公司年產量

或可望２００萬輛。在談及需求問題，馬斯克直言，在大幅降價之後，Ｔｅｓｌａ目前看到的定

單幾乎是生產速度的兩倍，「儘管汽車市場總體可能出現萎縮，但需求仍將不錯」。

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華寶國際主席內地取保候審

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華寶國際（００３３６）公布，１月２０日，集團接獲主席、首席執行官、執行董事及控股

股東朱林瑤朱林瑤家屬通知，安遠縣公安局已對朱女士取消指定居所監視居住，採取取保候審。

集團的業務經營目前保持正常。

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美ＧＤＰ季升２﹒９％勝預期

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美國去年經濟增長揭盅，第四季國內生產總值（ＧＤＰ）按季升２﹒９％，較市場預期的２

﹒６％為高，一洗外界對經濟增長急速放緩的預期，顯示聯儲局繼續加息同時，仍有機會令經濟

軟著陸，數據公布後１０年期債息直逼３﹒５厘。

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袁國勇：倡設獨立調查委會，檢視疫情

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港人走過疫情３周年，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨回顧３年多以來疫

情，建議政府就疫情成立獨立調查委員會，檢討疫情初期追蹤、隔離及安老院舍情況，並呼籲公

眾不要輕視疫情檢視工作。

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（ｈｌ）

