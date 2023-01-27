《鍾之日記》１月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



美國上季經濟增長較預期強勁，紓緩投資者對衰退的恐慌，惟企業盈利的憂慮仍揮之不去，

美股周四表現反覆，香江魚缸昨日兔年開局紅盤高收後，今日再升逾百點。

恒指高開４８點，報２２６１４，甫開曾升１３４點，高見２２７００，再創去年３月２日

近１１個月高位，之後升勢不保，最多跌８３點，低見２２４８３，隨後好淡爭持。午後走勢轉

好，競價時段貼近全日最高位收市。恒指收造２２６８８，升１２２點或０﹒５％；國指報

７７７３，升０﹒９％。科指收報４８１３，升１％。大市全日成交９７２﹒５億元。

碧桂園（０２００７）飆６﹒２％，為升幅最大藍籌。信義光能（００９６８）挫３％，為

表現最差藍籌。



＊旅遊消費超疫前，相關股獲捧＊



隨著中國重新通關，疊加適逢春節假期，內地旅遊復甦回暖勢頭強勁。同程旅行今日發布《

２０２３春節假期旅行消費數據報告》顯示，在多重政策利好釋放後的第一個春節假期，旅遊市

場迎來爆發，機票、火車票、汽車票訂單量反超２０１９年同期。

據國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，１月２６日（春運第２０天，農歷正月初五

）全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客４３５６﹒４萬人次，環比增長２３﹒４％，比

２０２２年同期增長８５﹒９％。

旅遊相關股繼續向上，美團（０３６９０）升１﹒５％，攜程（０９９６１）彈１﹒１％，

惟同程旅行（００７８０）跌０﹒７％。飲食股亦跟升，百勝中國（０９９８７）升１﹒９％，

九毛九（０９９２２）升１﹒６％，呷哺呷哺（００５２０）升１﹒３％，海底撈

（０６８６２）升０﹒４％。

另外，春節假期期間，澳門旅遊業火爆，遊客數量和去年新冠清零時的低迷相比激增了逾

３００％。濠賭股大升，其中，金沙中國（０１９２８）即將公布第四季業績獲多間大行唱好，

全日漲４﹒１％，報３０﹒５５元。新濠（００２００）揚３﹒３％，永利澳門（０１１２８）

升近３％，美高梅（０２２８２）走高２﹒７％，澳博（００８８０）升０﹒６％，銀娛

（０００２７）升０﹒５％。



＊樓價連跌７個月，本地地產股有沽壓＊



本港上月樓價連跌７個月，２０２２年１２月樓價指數創超過５年半新低。全年樓價累計跌

１５﹒５９％，結束連續１３年的升勢。本地地產股走勢亦向下，信置（０００８３）跌１％，

長實（０１１１３）跌０﹒６％，恒地（０００１２）跌０﹒２％。不過新世界（０００１７）

升０﹒４％。

差餉物業估價署數據顯示，２０２２年１２月全港私人住宅樓價指數降至３３２﹒５，按月

跌２﹒０３％。

中小型單位（１００平方米以下）售價指數按月跌２﹒１１％；較大面積單位（１００平方米或

以上）售價指數按月跌０﹒２６％。

當中，Ａ類物業（４０平方米以下）售價指數按月跌１﹒８２％；Ｂ類物業（４０至

６９﹒９平方米）按月跌２﹒２％；Ｃ類物業（７０至９９﹒９平方米）按月跌２﹒０２％；Ｄ

類物業（１００至１５９﹒９平方米）按月跌０﹒８１％；Ｅ類物業（１６０平方米或以上）按

月升２﹒１８％。

租金指數方面，１２月私人住宅租金指數回升至１７５﹒９，按月升０﹒２９％，結束３個

月連跌，全年跌３﹒７２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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