《經濟通通訊社２７日專訊》國家網信辦公布，２０２２年，全國網信系統持續加大網絡執

法力度、規範網絡執法行為，全年累計依法約談網站平台８６０８家，警告６７６７家，罰款處

罰５１２家，暫停功能或更新６２１家，下架移動應用程序４２０款，會同電信主管部門取消違

法網站許可或備案、關閉違法網站２５２３３家，移送相關案件線索１１２２９件。（ｃｔ）

