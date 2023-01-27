《經濟通通訊社２７日專訊》國家網信辦公布，２０２２年，全國網信系統持續加大網絡執
法力度、規範網絡執法行為，全年累計依法約談網站平台８６０８家，警告６７６７家，罰款處
罰５１２家，暫停功能或更新６２１家，下架移動應用程序４２０款，會同電信主管部門取消違
法網站許可或備案、關閉違法網站２５２３３家，移送相關案件線索１１２２９件。（ｃｔ）
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27/01/2023 13:39
《中國監管》２０２２年８６０８家網站平台被網信部門約談
《經濟通通訊社２７日專訊》國家網信辦公布，２０２２年，全國網信系統持續加大網絡執
法力度、規範網絡執法行為，全年累計依法約談網站平台８６０８家，警告６７６７家，罰款處
罰５１２家，暫停功能或更新６２１家，下架移動應用程序４２０款，會同電信主管部門取消違
法網站許可或備案、關閉違法網站２５２３３家，移送相關案件線索１１２２９件。（ｃｔ）
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