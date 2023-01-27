《經濟通通訊社２７日專訊》美國早前將俄羅斯雇傭兵組織華格納，定性為跨國犯罪組織。

美國財政部海外資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）宣布，對與俄羅斯瓦格納集團（Ｗａｇｎｅｒ

Ｇｒｏｕｐ）相關的６名個人和１２家實體實施制裁，其中包括一家為瓦格納集團提供衛星圖像

的中國公司。

美國財政部特別提到長沙天儀空間科技研究院有限公司及其盧森堡子公司，稱他們向一家俄

羅斯科技公司提供「有關烏克蘭境內位置的衛星圖像」，以便於瓦格納集團的作戰行動。瓦格納

集團是一個支持克里姆林宮的準軍事組織，其已經向烏克蘭派遣了數千名自己的戰鬥人員和前囚

犯。

天儀研究院的網站介紹，自身的定位是一家快速成長的民營新航天公司，大規模研制低成本

微小衛星。天儀研究院沒有回覆尋求置評的電郵。

美國國務院同一天宣布了針對與瓦格納集團直接或間接相關的實體和個人的制裁決定，分別

是與瓦格納集團及其領導人葉夫根尼．普里戈津有關的５個實體和１名個人，以及幫助俄羅斯軍

事行動或者本身為政府官員的９名個人及１４家實體。



＊布林肯２月初去北京，或涉俄烏衝突＊



與此同時，拜登政府越來越擔心中國公司的行動可能支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。據《

彭博》引述知情人士報道，美國政府已經就此問題與中國政府提出對質。美國國務院發言人普萊

斯在一份聲明中表示，國務卿布林肯周四（２６日）在國會向議員介紹了美國政府對華策略，他

將於２月初前往北京。

在周四一場聽證會上，議員們敦促拜登政府採取更多行動來幫助烏克蘭。他們還把矛頭對準

了中國，一名紐澤西州民主黨參議員表示，證據證明中國公司一直在對俄羅斯出口軍事所用的兩

用技術。（ｊｔ）

