《經濟通通訊社２７日專訊》同程旅行（００７８０）今日上午發布《２０２３春節假期旅

行消費數據報告》。報告顯示，在多重政策利好釋放後的第一個春節假期，旅遊市場迎來爆發，

機票、火車票、汽車票訂單量反超２０１９年同期。

數據顯示，２０２３年春節假期，同程旅行平台國內機票預訂量較２０１９年同期增長

１２９％，汽車票預訂量較２０１９年同期增長２３０％，火車票預訂量較２０１９年同期增長

１８％。（ｊｔ）

