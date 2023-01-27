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AH股新聞

27/01/2023 14:02

《行業數據》同程：「黃金周」回歸，線上出行預訂反超２０１９年

　　《經濟通通訊社２７日專訊》同程旅行（００７８０）今日上午發布《２０２３春節假期旅
行消費數據報告》。報告顯示，在多重政策利好釋放後的第一個春節假期，旅遊市場迎來爆發，
機票、火車票、汽車票訂單量反超２０１９年同期。
　　數據顯示，２０２３年春節假期，同程旅行平台國內機票預訂量較２０１９年同期增長
１２９％，汽車票預訂量較２０１９年同期增長２３０％，火車票預訂量較２０１９年同期增長
１８％。（ｊｔ）

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