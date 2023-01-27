《經濟通通訊社２７日專訊》商湯（０００２０）今日股價突然急升，市值一日內暴漲

２０％，收報２﹒７３元，最高價２﹒７４元，創去年７月以來新高。國際指數公司富時羅素公

布，收到美國海外資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）確認，商湯科技目前不受限於美國禁止該國投資

者持有其股份的制裁，因此商湯符合資格候選為富時全球股票指數系列（ＧＥＩＳ）成份股，並

將於今年３月的半年度資格評估中接受評核。（ｅｙ）

