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AH股新聞

27/01/2023 18:01

商湯股價暴漲，獲富時羅素確認不受美國投資禁令影響

　　《經濟通通訊社２７日專訊》商湯（０００２０）今日股價突然急升，市值一日內暴漲
２０％，收報２﹒７３元，最高價２﹒７４元，創去年７月以來新高。國際指數公司富時羅素公
布，收到美國海外資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）確認，商湯科技目前不受限於美國禁止該國投資
者持有其股份的制裁，因此商湯符合資格候選為富時全球股票指數系列（ＧＥＩＳ）成份股，並
將於今年３月的半年度資格評估中接受評核。（ｅｙ）

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