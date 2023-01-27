《經濟通通訊社２７日專訊》中國迎來防疫政策轉向後的首個農曆春節假期，經中國文化和
旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊３﹒０８億人次，同比增長２３﹒１％，
恢復至２０１９年同期的８８﹒６％；實現國內旅遊收入３７５８﹒４３億元，同比增長３０％
，恢復至２０１９年同期的７３﹒１％。該中心表示，春節假日全國文化和旅遊市場總體安全平
穩有序。（ｅｙ）
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27/01/2023 18:08
《中國要聞》春節假期國內旅遊收入較疫情前仍少逾四分一
《經濟通通訊社２７日專訊》中國迎來防疫政策轉向後的首個農曆春節假期，經中國文化和
旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊３﹒０８億人次，同比增長２３﹒１％，
恢復至２０１９年同期的８８﹒６％；實現國內旅遊收入３７５８﹒４３億元，同比增長３０％
，恢復至２０１９年同期的７３﹒１％。該中心表示，春節假日全國文化和旅遊市場總體安全平
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