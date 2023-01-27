《經濟通通訊社２７日專訊》微軟共同創辦人蓋茨（Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ）認為，中國崛

起是世界的巨大勝利。

蓋茨在澳洲接受採訪時表示，傾向於將中國崛起視為世界的巨大勝利。中國擁有近２０％的

全球人口，與其在全球經濟中的比重完全匹配。而像澳洲、美國等國家人均國內生產總值是中國

人的５倍，在世界經濟中所佔的份額不成比例。



＊現時美中兩國看待對方的心態是雙輸＊



被問到對中國有多樂觀，蓋茨表示，現時美中兩國看待對方的心態，是雙輸的心態。他指，

如果詢問美國的政治人物，究竟希望中國增長２０％，抑或收縮２０％，恐怕他們的答案會是：

寧願中國變得窮一些，但蓋茨認為，他們不明白這種想法對全球經濟，以至抗癌藥物研發、解決

氣候變化問題的意義。他強調，這些問題需要全球共同努力去解決。

蓋茨又警告，美國現時對中國的鷹派取態，是以非常負面的方式，令到這些想法自我實現。

蓋茨又說，現時的全球體系是圍繞美國領導設計的，但美國現時在政治上較以往轉弱，對世界是

可怕的事。隨著其他中等收入國家例如中國和印度等日益富裕，他們應該走上世界舞台的前面，

在全球治理扮演更強的角色。（ｃａ）

