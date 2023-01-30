《經濟通通訊社３０日專訊》國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹春節期間疫情防控

有關情況。中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，新冠病毒以來，中國一直開展監測，為早期

流調數源提供支撐，這個過程當中積累了大量的經驗和數據。根據監測數據顯示，本輪疫情主要

還是以ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７為主要流行株，目前沒有監測到其他優勢病毒株。春節假期期間

，收到全國各省上報的新冠病毒全基因組序列１４２１條，經過分析發現有１１個進化分支，仍

舊以ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７為主，沒有發現新的變異株輸入。

國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，目前全國整體疫情已進入低流行水平，各地疫情保持穩步

下降態勢。

國家衛健委基層衛生健康司監察專員傅衛介紹，在整個春節期間（１月２１日至２７日），

發熱診室的診療量處於低位，初一診療量最低，之後有一定的回升，但一直低於節前的診療量，

大約減少４０％左右。和１２月２３日的峰值比，下降９４％。１月２７日，基層機構的普通門

急診的診療量是２０３﹒６萬人次，與節前相比減少近三成，約為１２月２９日普通門急診峰值

的４４％。基層醫療衛生機構的運行整體平穩，能夠滿足群眾發熱診療和其他疾病的就診需求。

（ｅｗ）

