《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府昨日與中國五礦簽署戰略合作
協議。根據協議，雙方將推動中國五礦深度融入上海發展，攜手推進產業集聚、創新平台、新能
源新材料、重點區域投資開發建設、產城融合與城市更新改造、金融業務等領域的合作，合力推
動央地融合發展，更好服務長三角一體化發展等國家戰略。
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30/01/2023 10:41
《駐滬專電》上海與中國五礦就產城融合等方面簽署戰略合作協議
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府昨日與中國五礦簽署戰略合作
協議。根據協議，雙方將推動中國五礦深度融入上海發展，攜手推進產業集聚、創新平台、新能
源新材料、重點區域投資開發建設、產城融合與城市更新改造、金融業務等領域的合作，合力推
動央地融合發展，更好服務長三角一體化發展等國家戰略。
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