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AH股新聞

30/01/2023 16:24

《滬港通》北上全日流入１０５﹒１億，南下全日流走２１﹒６億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４１４﹒８８億元，買盤超賣盤，流入１０５﹒１２億元，佔每日額度２０﹒２２％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４４１﹒５７億元，賣盤超買盤，流走
２１﹒５７億元，佔每日額度５﹒１４％。

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