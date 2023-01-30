《經濟通通訊社３０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈警，預期
２０２２年全年淨利潤按年將減少５０％至５８％至１３９﹒７３億元（人民幣．下同）至
１６６﹒３３億元。
集團稱，期內淨利潤減少主因受期內房地產市場下行、疫情反覆等因素影響，中國水泥市場
需求下滑，導致公司水泥產品銷售價格及銷量同比下降；及煤炭價格及電價上漲影響，公司產品
成本按年上升。（ｒｈ）
30/01/2023 18:10
【企業盈警】海螺水泥（９１４）料去年淨利潤跌５０％至５８％
《經濟通通訊社３０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈警，預期
２０２２年全年淨利潤按年將減少５０％至５８％至１３９﹒７３億元（人民幣．下同）至
１６６﹒３３億元。
集團稱，期內淨利潤減少主因受期內房地產市場下行、疫情反覆等因素影響，中國水泥市場
需求下滑，導致公司水泥產品銷售價格及銷量同比下降；及煤炭價格及電價上漲影響，公司產品
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