《經濟通通訊社３０日專訊》四川成渝高速公路（００１０７）（滬：６０１１０７）發盈

警，預期２０２２年全年股東應佔純利將減少至約７﹒３億元（人民幣．下同）左右，較

２０２１年同期錄１８﹒７億元純利顯著下降。

該下降主要源於公司上年度出售仁壽交投置地有限公司９１％股權所得款項致非經常性損益

大幅增加。此外，公司年度車輛通行費遭受新型冠狀病毒肺炎及新型冠狀病毒感染疫情防控、路

網分流、高溫限電等的負面影響，車輛通行費同比減少。（ｒｈ）

