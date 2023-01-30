《經濟通通訊社３０日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，
２０２２年第四季度，集團按合併報表口徑完成發電量４１５﹒８萬兆瓦時，按年增加
２﹒１８％；完成上網電量約４０７萬兆瓦時，按年增加２﹒４６％。
截至２０２２年１２月３１日，累計完成發電量１４１９﹒８萬兆瓦時，按年增加
４﹒１３％；累計完成上網電量１３８７﹒１萬兆瓦時，按年增加４﹒２７％。２０２２年１－
１２月，集團平均上網電價（不含稅）為每千瓦時０﹒４５元人民幣，按年下降５﹒２２％；集
團市場化交易電量３７０﹒１萬兆瓦時，交易電量佔比２６﹒６９％，按年增加１６﹒５３個百
分點。
燃氣業務板塊方面，２０２２年第四季度，集團按合併報表口徑完成輸氣量１３﹒３億立方
米，按年增加１０﹒４１％，其中售氣量１１﹒０６億萬立方米，按年增加１﹒３２％，代輸氣
量２﹒２５億立方米，按年增加９７﹒６０％。
截至２０２２年１２月３１日，累計完成輸氣量４５億立方米，按年增加８﹒２７％，其中
售氣量３８﹒８億立方米，按年增加２﹒０１％，代輸氣量６﹒１６億立方米，按年增加
７６﹒６１％。（ａｃ）
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