《經濟通通訊社３０日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，

２０２２年第四季度，集團按合併報表口徑完成發電量４１５﹒８萬兆瓦時，按年增加

２﹒１８％；完成上網電量約４０７萬兆瓦時，按年增加２﹒４６％。

截至２０２２年１２月３１日，累計完成發電量１４１９﹒８萬兆瓦時，按年增加

４﹒１３％；累計完成上網電量１３８７﹒１萬兆瓦時，按年增加４﹒２７％。２０２２年１－

１２月，集團平均上網電價（不含稅）為每千瓦時０﹒４５元人民幣，按年下降５﹒２２％；集

團市場化交易電量３７０﹒１萬兆瓦時，交易電量佔比２６﹒６９％，按年增加１６﹒５３個百

分點。

燃氣業務板塊方面，２０２２年第四季度，集團按合併報表口徑完成輸氣量１３﹒３億立方

米，按年增加１０﹒４１％，其中售氣量１１﹒０６億萬立方米，按年增加１﹒３２％，代輸氣

量２﹒２５億立方米，按年增加９７﹒６０％。

截至２０２２年１２月３１日，累計完成輸氣量４５億立方米，按年增加８﹒２７％，其中

售氣量３８﹒８億立方米，按年增加２﹒０１％，代輸氣量６﹒１６億立方米，按年增加

７６﹒６１％。（ａｃ）

