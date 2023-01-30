《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全年消費有望持續恢復

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近期，消費需求集中釋放，消費復甦跡象體現在每一位消費者表達感受的話語中。專家認為，隨

著消費場景逐漸修復、居民收入增速回升，消費市場「人氣旺、市場暖、消費熱」的勢頭可望延

續。



基建重大項目密集開工

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新春首個工作日，重大項目建設發起「春季攻勢」。上海、陝西、江蘇、遼寧、河北等地紛紛發

出開工「動員令」，各地新一年投資計劃爭相出爐。



企業衝刺首季「開門紅」

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年味還未散去，企業加足馬力衝刺一季度「開門紅」的幹勁已經拉滿。在政府全力支持下，眾多

企業紛紛擂響「奮進鼓」，邁出「新步伐」，跑出「加速度」。





《上海證券報》



重大項目密集開工

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兔年伊始，穩投資可謂「兔」飛猛進。春節假期後開工頭兩天，陝西、四川、湖南、河南、廣東

、上海等地均有大批重大項目集中開工，涉及先進製造業、新老基建等領域，投資規模超萬億元

（人民幣．下同）。



人行延續實施三項結構性貨幣政策工具

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人行近日發布通知，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策工具。其中，碳減排支持工具延續

實施至２０２４年末，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款以及交通物流專項再貸款分別延續實施

至２０２４年末與２０２３年６月末。



長三角多地「新春第一會」傳遞強勁信號

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春節假期剛剛結束，長三角各地「新春第一會」接連召開，拼經濟、搶先機、促發展氛圍濃厚。

記者梳理發現，新賽道、重大項目、營商環境成為長三角各地「新春第一會」的關鍵詞。





《證券時報》



多地「新春第一會」全力拼經濟

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兔年開工以來，全國多個省市或是召開「新春第一會」，或是發布重磅文件，著力抓早抓緊抓主

動，積極部署全年經濟工作重點任務。其中，「抓發展」、「高質量」、「創新發展」等成為各

省經濟工作部署的高頻詞。



春節消費回暖，四省市旅遊已超２０１９年同期

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據文旅部數據中心測算，２０２３年春節假期國內旅遊出遊３﹒０８億人次，國內旅遊收入

３７５８﹒４３億元。同時，據國家電影局初步統計，２０２３年春節檔電影票房為６７﹒５８

億元，居中國影史春節檔票房榜第二位。



春節期間海外股市普漲，Ａ股兔年開門迎暖風

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在Ａ股因春節假期休市期間，全球其他主要股市正常交易，港股在１月２６日－２７日先行開市

。在此期間，海外主要股市「暖意十足」，海外投資者對於中國股市的信心進一步增強。

（ｌｃ）

