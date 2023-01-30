《神州經脈》兔年首個交易日，外資繼續狂掃貨，今日通過滬股通、深股通再流入

１８６﹒１４億元（人民幣．下同），單日淨買入額創２０２１年１２月９日（２１６﹒５６億

）以來的逾年新高，１月以來已連續１４個交易日淨買入，累計加倉超１３００億元。外資積極

進場，加上春節假期經濟活動強勁回暖，滬深股市開門紅，滬綜指開盤升１﹒３５％衝上三千三

關後，高位有阻力，不過升幅逐步收窄，全日僅收升０﹒１４％，報３２６９﹒３２點，三千三

得而復失，深成指升０﹒９８％，創業板指急揚１％。

特斯拉、鋰電池、汽車零部件等汽車產業鏈上演漲停潮，外資大舉流入，帶動交投回暖，兩

市全日成交１０６２１億元，較上交易日（２０日）同時段成交大增４１﹒８％，成交額破萬億

亦是上月９日以來首次。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，美國與日本及荷蘭在華盛頓舉行了為期兩天的會談，並於

２７日達成協議，將美國去年底採取的對中國芯片設備出口管制，涵蓋至荷蘭及日本。報道指，

荷蘭及日本，將會分別限制當地半導體製造設備供應商艾司摩爾、Ｎｉｋｏｎ及東京威力科創，

向中國銷售製造特定類型先進製程芯片的機器，由於兩國需要完成法律安排，有關出口限制要在

數月後實施。外交部毛寧表示，美國為了維護自己的霸權和私利，濫用出口管制，脅迫、誘拉一

些國家組建遏制中國的小圈子，將經貿科技問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿

秩序，中方對此堅決反對。此外，《華爾街日報》報道，中國核武研究機構「中國工程物理研究

院」近兩年半在美國的出口管制下，仍最少１２次成功向美國企業採購精密的運算晶片。



２﹒ 俄羅斯《公報》（Ｖｅｄｏｍｏｓｔｉ）引述俄羅斯總統府消息來源報道，中國中共中央

政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅２月２０日訪問莫斯科。王毅在訪問期間可能

會受到普京總統接見。此外，早前多間外媒報道，美國政府正質詢中方，是否知情部分中國國企

可能在向俄羅斯對烏戰爭提供非致命性的軍事或者是經濟援助，並且警告對俄提供實質性的援助

的可能後果。外交部發言人毛寧３０日在例行記者會上表示，在烏克蘭問題上，中國不袖手旁觀

，不火上澆油，更不趁機牟利。美方對中方無端猜忌，橫加指責，不接受這種毫無根據的訛詐，

也不會坐視美方無理損害中方企業的合法權益。



３﹒ 國務院總理李克強２８日主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作

，推動經濟運行在年初穩步回升。加力擴消費，推動幫扶生活服務業企業和個體工商戶紓困、促

進汽車等大宗消費政策全面落地。組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復。

合理增加消費信貸。因城施策用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓工作。

落實出口退稅、信貸、信保等政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。推動企業節

後快速復工復產，扎實做好農民工返崗就業服務。鞏固和拓展經濟運行回升勢頭。為提升糧食穩

定供應能力、保持物價平穩打牢基礎。



４﹒ 春節假期結束，旅遊、餐飲、住宿、觀影等消費均現強勁復甦。國家電影局統計顯示，截

至２７日２１時，２０２３年春節檔期總票房６７﹒２４億元，高於去年春節檔的６０﹒４億元

，位列中國影史春節檔票房榜第二位。總人次１﹒２８億，總場次２６４﹒６萬，平均票價

５２﹒４元，共２部電影票房破２０億元，《滿江紅》以２６﹒０６億元票房成績領跑。旅遊方

面，國家稅務總局最新發布的增值稅發票數據顯示，春節假期旅行社及相關服務業銷售收入同比

增長１﹒３倍，恢復至２０１９年春節假期的８０﹒７％。旅遊飯店、經濟型連鎖酒店銷售收入

同比分別增長１６﹒４％、３０﹒６％，分別恢復至２０１９年春節假期的７３﹒４％、

７９﹒９％。商務部公布，春節期間全國重點零售和餐飲企業的銷售額與去年春節相比增長

６﹒８％。此外，銀聯國際數據顯示，春節期間境內消費者在境外ＡＴＭ和商家使用銀聯卡的交

易金額增長約６０％，其中，在境外商家的ＰＯＳ消費增長超過９０％。



５﹒ 春節期間，數字人民幣的使用顯著上升。天津、溫州、濟南等多個數字人民幣試點地區也

都啟動了數字人民幣消費券活動，初步統計，試點地區數字人民幣活動金額超過１﹒８億元。在

首批數字人民幣試點城市深圳，春節、元宵兩期發放１億元數字人民幣紅包，杭州這個春節總計

發放４００萬元的數字人民幣消費券。此外，微信發布的數據，春節假期商戶完成的線下商業支

付交易量較去年上漲２３％。微信用戶發送的微信紅包超４０億次。用戶在視頻號發布的春節相

關短視頻數量較去年上漲接近１７０％。



６﹒ 中國疾病預防控制中心周六（２８日）發布最新全國新冠感染情況，１月２０日至２６日

累計在院新冠病毒感染相關死亡病例６３６４宗，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡

２８９宗、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡６０７５宗。春節假期，疫情未出現明顯反彈，在整

個流行過程中，未發現新的變異株，中國本輪疫情已近尾聲。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，

目前全國整體疫情已進入低流行水平，各地疫情保持穩步下降態勢。



７﹒ 中國財政部公布，２０２２年，中國發行新增地方政府債券４７５６６億元。其中，一般

債券７１８２億元，專項債券４０３８４億元。地方政府債券平均發行期限１３﹒２年，其中一

般債券７﹒９年，專項債券１５﹒５年；地方政府債券平均發行利率３﹒０２％，其中一般債券

２﹒８５％，專項債券３﹒０９％。截至２０２２年１２月末，全國地方政府債務餘額

３５０６１８億元，控制在全國人大批准的限額之內。



８﹒ 兔年首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）高開高收，日內在６﹒７４２９至

６﹒７８００之間波動，收盤報６﹒７５１４，較上個交易日４時３０分收盤價升２２６點子，

結束兩連跌，並企上１月１６日以來高位。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）升幅收窄，現升４５點

子，報６﹒７５１０。（ｄｗ）

