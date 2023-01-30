《經濟通通訊社３０日專訊》內地近日公布的多項數據顯示，春節假期（１月２１日至２７

日）出行人數明顯增多，旅遊、餐飲、住宿、觀影等消費均現強勁復甦。國家稅務總局最新發布

的增值稅發票數據顯示，春節假期，旅行社及相關服務業銷售收入同比增長１﹒３倍，已恢復至

２０１９年春節假期的８０﹒７％。文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出

遊３﹒０８億人次，同比增長２３﹒１％，恢復至２０１９年同期的８８﹒６％。國內旅遊收入

３７５８﹒４３億元人民幣，同比增長３０％，恢復至２０１９年同期的７３﹒１％。

消費股齊揚，錦江酒店（滬：６００７５４）升３﹒２％，西安飲食（深：０００７２１）

升３﹒１％，西安旅遊（深：０００６１０）升２﹒３％，君亭酒店（深：３０１０７３）升

１﹒５％，中國中免（滬：６０１８８８）升０﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）升

０﹒８％，華僑城Ａ（深：００００６９）、張家界（深：０００４３０）齊升０﹒５％。

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳認為，為更好地激發居民消費潛力，除了政策面繼續適

當發放消費券、消費補貼，針對汽車、家電、住房等大宗消費出台階段性的定向支持政策外，金

融機構也可圍繞教育、文化、體育、娛樂等重點服務消費領域開發更多適銷對路的金融產品，加

強對服務消費的綜合金融支持。就業和收入是居民消費的基礎，短期內政策上可進一步通過減免

企業稅費、發放就業補貼、強化就業服務等方式，促進就業形勢好轉。（ｃａ）

