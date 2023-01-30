《經濟通通訊社３０日專訊》受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰鹽產品價格大漲，鋰業

股去年表現強勁，再有龍頭公司發盈喜。贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）２９日

晚間公告，公司預計２０２２年盈利１８０億－２２０億元（人民幣．下同），同比增長

２﹒４４至３﹒２倍。扣非後淨利１７４億－２１４億元，同比增長４﹒９８－６﹒３６倍。

上游鋰礦去年業績普遍爆發式增長，融捷股份（深：００２１９２）預計２０２２年實現歸

母淨利潤２２億元－２６億元，同比至少增長約３１倍；中礦資源（深：００２７３８）也有機

會實現倍級增長，預計去年歸母淨利３２﹒５億元－３７﹒５億元，同比增長４﹒８２－

５﹒７１倍；盛新鋰能（深：００２２４０）預計去年歸母淨利５４億元－５８億元，同比增長

５﹒３４－５﹒８１倍。



＊寧德時代擬斥資２３８億元布局電池回收＊



在新能源行業景氣持續同時，龍頭鋰電企業斥巨資加碼擴產。寧德時代

（深：３００７５０）２９日晚間公告，控股子公司廣東邦普循環科技有限公司擬在廣東省佛山

市投資建設一體化新材料產業項目，項目投資總金額不超過２３８億元。建設具備５０萬噸廢舊

電池材料回收（含兼容過程料）及相應的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造

等集約化、規模化的生產基地。

寧德時代表示，此舉有利於完善公司在鋰電新能源產業鏈及電池回收業務的整體戰略布局，

借助大灣區新能源大市場的區位優勢，推動公司鋰電池材料及回收業務發展，保障公司上游關鍵

資源和原材料供應，並通過協同效應降低公司生產成本。

Ａ場鋰股今日普遍造好，寧德時代大漲超過半成，股價創近５個月新高。億緯鋰能

（深：３０００１４）飆６％，贛鋒鋰業升２﹒２％，融捷股份升２﹒３％，中礦資源升

３﹒９％，盛新鋰能升２﹒２％。（ｄｗ）

