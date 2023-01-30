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AH股新聞

30/01/2023 08:05

《駐滬專電》上海推出助企紓困、提振消費等十項行動穩增長擴需求

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市昨日發布《上海提信心擴需求穩增
長促發展行動方案》，提出了十項行動３２條政策措施，大力提振市場預期和信心。
　　根據《方案》，在助企紓困行動方面，上海全面落實各項稅費優惠政策，包括減免小規模納
稅人增值稅、按月全額退還增值稅增量留抵稅額、免徵新能源汽車車輛購置稅、減免「六稅兩費
」、減半收取非居民用戶超定額累進加價水費等；開展延期還本付息和續貸服務；實施中小微企
業貸款貼息貼費，鼓勵區級政府性融資擔保機構擔保費率繼續減半收取。
　　在援企穩崗擴崗行動方面，上海將降低企業用工成本，包括緩繳社會保險費的用人單位可在
今年底前採取分期或逐月等方式補繳，階段性降低失業、工傷等社會保險費率等；對招錄登記失
業３個月以上人員或上海市２０２３屆高校畢業生且符合相關條件的用人單位，按每人２０００
元（人民幣．下同）給予一次性吸納就業補貼。
　　在恢復和提振消費行動方面，促進汽車、家電等大宗消費，對個人消費者今年６月底前置換
購買純電動汽車的給予每輛車１萬元財政補貼，對消費者購買綠色智能家電給予支付額１０％、
最高１０００元一次性補貼；市區聯動發放文旅、體育、餐飲、零售等專項消費券等。

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