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AH股新聞

30/01/2023 08:30

《央行動態》人行延續實施三項結構性貨幣政策工具

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人行近日發布通知，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策
工具。一是碳減排支持工具延續實施至２０２４年末；二是支持煤炭清潔高效利用專項再貸款延
續實施至２０２３年末；三是交通物流專項再貸款延續實施至２０２３年６月末。
　　碳減排支持工具延續實施至２０２４年末，將部分地方法人金融機構和外資金融機構納入碳
減排支持工具的金融機構範圍，進一步擴大政策惠及面，深化綠色金融國際合作。
　　支持煤炭清潔高效利用專項再貸款則延續實施至２０２３年末，２０２３年繼續並行實施碳
減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，在保障能源供應安全的同時支持經濟向綠色
低碳轉型，助力科學有序實現碳達峰碳中和目標。
　　交通物流專項再貸款延續實施至２０２３年６月末，將中小微物流倉儲企業等納入支持範圍
，進一步增強金融支持交通物流保通保暢的力度，助力交通物流業高質量發展。
　
＊進一步穩定市場預期和信心＊
　
　　對於延續實施三項結構性貨幣政策工具的必要性，招聯金融首席研究員董希淼表示，從近期
金融數據和實際調研情況看，國內企業和居民有效信貸需求不足等問題仍然比較明顯。因此，前
期支持政策應保持延續性和穩定性，短期內不應輕易退出，並提高精準性和有效性。
　　他認為，三項結構性貨幣政策工具的延期，有助於更好地支持相關領域、行業加快恢復、加
快轉型，進一步穩定市場預期和信心。（ｌｃ）

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