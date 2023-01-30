《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市場監督管理局昨日宣布，擬在今年

內推動市場准入退出、促進市場公平競爭、規範監督執法、支持重點領域創新引領這４個領域的

２０個相關事項的改革。

其中，在市場准入退出方面，上海將全面拓展市場主體設立、變更、註銷全周期無紙全程電

子化登記覆蓋範圍；推行「市場主體身份碼」；全面推行企業名稱申報承諾制；優化企業經營範

圍規範表述數據庫，完善上海企業住所標準化登記信息庫，簡化住所登記材料。

在促進市場公平競爭方面，將優化上海公平競爭審查工作機制，建立健全市區兩級重大政策

措施公平競爭審查會審制度；組織開展制止濫用行政權力排除、限制競爭執法專項行動；研究制

訂重點領域公平競爭審查規則；發布經營者集中申報、橫向壟斷協議案件寬大制度等合規指引；

並進一步優化上海反壟斷執法工作規則，做好競爭合規宣傳和倡導。

在規範監管執法方面，將擴大多部門聯合監管範圍和頻次，完善監管方式，推動監管信息共

享互認；加強企業信用風險分類結果綜合運用，完善推進企業信用風險監測預警；制定完善執法

工作指引和標準化檢查表單，規範日常監管行為。

在支持創新方面，上海將啟動商業秘密保護創新試點工作，健全商業秘密保護工作機制和服

務體系；探索將標準作為科技計劃產出之一，以標準化促進科技成果轉化應用。

