《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市上周六（２８日）發布最新版的優

化營商環境行動方案，提出要規範執法部門的日常監管行為，避免「一刀切」、「運動式」執法

。為防止任性執法，要健全「行政裁量權基準制度」；在市場監管、城管、消防、交通運輸、生

態環境等領域，完善「執法工作指引」和「標準化檢查表單」；圍繞哪些輕微違法行為可依法不

予行政處罰，要建立相關「清單制度體系」，擴大企業的受惠面。

方案又提到，要在上海全面推行「樁基先行」，也就是在建設工程的許可辦理中，將樁基與

主體工程的審批分開。過去，該做法的受益主體被限定於重大工程，今年的改革則會將其推廣到

所有建設項目，預計該措施能至少讓建設工程提前一個月開工，幫助企業節省大量時間和經濟成

本。

同時，上海將在水、電、氣、網等公用事業領域，推行「服務可靠性管制計劃」，將定期公

布公用事業的服務質量數據，並在不達標時探索進行補償或懲罰。可以預見，此舉將使在滬企業

獲得更穩定、高質量的市政公用設施供給。

上海市委書記陳吉寧當日在上海召開２０２３年全市優化營商環境建設大會並強調，要把優

化營商環境擺在上海現代化建設的重要位置，在制度型開放和投資貿易自由化便利化等方面加大

探索力度，更好配置全球要素資源，吸引海內外一流企業、一流人才，激活創新第一動力，實現

高質量發展。強化「人人都是營商環境、事事關係營商環境」意識，想企業所想、急群眾所急，

做到服務更熱情、更周到、更貼心。

