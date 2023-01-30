《經濟通通訊社３０日專訊》進出口銀行與工銀標準銀行成功落地首筆貸款合作，項目資金

將優先用於支持「一帶一路」相關項目建設或貿易融資。

工銀標準銀行為工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）控股子公司，是在英國註冊

的全牌照銀行，能夠為全球客戶提供大宗商品、外匯交易、利率、信用等多領域的全方位服務。

同時，工銀標準銀行擁有多個中資商業銀行第一甚至唯一的國際商品交易所會員資格，具備領先

的「一帶一路」國家貨幣交易能力。（ｅｗ）

