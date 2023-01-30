《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，鄭州成為新年首個公布「降首付降利率」的城市

，鄭州部分銀行首套房貸利率自２９日起由４﹒１％下調至３﹒８％，中原銀行、工商銀行、中

國銀行等銀行已最新調整為３﹒８％（單利），適用地區為鄭州市。有樓盤打出了此類廣告，包

括「首套購房即享３﹒８％利率」「重磅福利：購房可享３﹒８％利率」。

本次調整之前，鄭州首套房按揭貸款年利率普遍執行４﹒１％，以１００萬元（人民幣．下

同）房貸、等額本息償還３０年計算，月供額將減少１７２﹒４１元，即由４８３１﹒９８元降

至４６５９﹒５７元。

業內人士表示，鄭州是新年首個「降首付降利率」的城市，信號意義非常強。此前人行明確

房價疲軟城市允許自由下調房貸利率，鄭州為符合條件的３８個重點城市之一，隨著首套房貸利

率動態調整機制建立，預計將有更多符合條件的城市下調首套房貸款利率。



＊南昌：購買新房獲每平方米２００元購房補貼＊



據「江西住建」發布消息，南昌市紅谷灘區自今年１月１９日至２月１８日開展購房節活動

，活動期間在該區購買新建商品房且完成合同備案的購房人，可享受２００元╱平方米購房補貼

。

此外，房企制定實施新春優惠促銷方案，並在銷售中心公示，區政府將對活動期間住宅銷售

套數超過２０套以上及非住宅銷售面積超過２０００平方米以上的房企，根據網簽備案數據進行

評定排名，並按排名情況給予相應獎勵：住宅銷售套數及非住宅銷售面積排名前三的房企，可獲

得１０萬元至５０萬元不等獎勵。（ｄｗ）

