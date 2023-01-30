《經濟通通訊社３０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）旗下飛行汽車公司小鵬匯天宣布，公

司全棧自研的旅航者Ｘ２正式獲得由中國民用航空中南地區管理局頒發的特許飛行證，旅航者

Ｘ２成為國內首款提出申請並成功獲批的有人駕駛ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降）產品。

小鵬匯天表示，中國民用航空中南地區管理局此次根據《ＣＣＡＲ－２１民用航空產品和零

部件合格審定規定》相關條款對旅航者Ｘ２進行審定，認可旅航者Ｘ２能在特許條件下安全地開

展飛行活動，並頒發特許飛行證。（ｄｗ）

