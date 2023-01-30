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AH股新聞

30/01/2023 11:41

《大灣區》深圳集中開工首批２６６個重大項目，騰訊京東加碼投資

　　《經濟通通訊社３０日專訊》深圳２９日舉行高質量發展大會暨２０２３年首批重大項目開
工儀式，包括騰訊（００７００）音樂總部大樓項目等在內的深圳今年首批２６６個重大項目集
中開工。
　　投資規模看，總投資超５０億元（人民幣．下同）的項目有２０個，年度投資佔比超三成，
涵蓋了新一代信息技術、智能網聯汽車、新能源新材料以及人工智能等重點產業領域。
　
＊騰訊、京東均加碼投資１０餘億人幣＊
　
　　當中騰訊、京東（０９６１８）等科技龍頭亦在深圳大手筆投資，騰訊在南山區建設的騰訊
音樂總部大樓，項目總投資１５﹒８億元。項目是大灣區數字產業文化中心項目之一，將集總部
管理、研發試驗等總部功能中心及音樂文化體驗中心為一體。計劃２０２７年底完工並投入使用
，將推動音樂產業生態發展，帶動上下游企業聚集，提升深圳音樂文化產業。
　　京東在寶安區建設的大灣區智能電商運營物流結算中心項目，總投資１３億元，總建築面積
約３０﹒２萬平方米，將建設集貿易結算、物資集散、倉儲加工等功能於一體的產業園區，打造
輻射粵港澳以及華南的電子商務中心，強化深圳在社會消費品零售領域的競爭力。（ｄｗ）
　

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