《經濟通通訊社３０日專訊》深圳統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，

２０２２年深圳市地區生產總值為３２３８７﹒６８億元（人民幣．下同），同比增長３﹒３％

，增速低於６％左右的預期增長目標，但在北上廣深四個一線城市中表現領先。２０２２年，廣

州ＧＤＰ同比增長１％，北京ＧＤＰ增長０﹒７％，上海市ＧＤＰ同比下降０﹒２％。

深圳２０２２年，第一產業增加值為２５﹒６４億元，同比增長０﹒８％；第二產業增加值

為１２４０５﹒８８億元，同比增長４﹒８％；第三產業增加值為１９９５６﹒１６億元，同比

增長２﹒４％。



＊深圳房地產開發投資增１３﹒３％，居住價格上漲０﹒３％＊



去年深圳規模以上工業增加值同比增長４﹒８％。從行業門類看，規模以上採礦業、製造業

、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長１４﹒７％、４﹒１％、９﹒５％。主要行業

大類中，規模以上汽車製造業增加值增長１０４﹒５％，石油和天然氣開採業增長１３﹒６％，

專用設備製造業增長４﹒８％，計算機、通信和其他電子設備制造業增長１﹒８％。

固定資產投資方面，去年深圳同比增長８﹒４％，增速居一線城市第一。當中工業投資增長

１９﹒２％，其中，製造業投資增長１５﹒４％。房地產開發投資增長１３﹒３％。社會領域投

資繼續增長，其中，衛生和社會工作投資增長６４﹒１％，文化、體育和娛樂業投資增長

２２﹒９％。

深圳居民消費價格同比上漲２﹒３％，漲幅比２０２１年擴大１﹒４個百分點。其中，食品

煙酒價格上漲３﹒４％，衣著價格上漲０﹒９％，居住價格上漲０﹒３％。（ｄｗ）

