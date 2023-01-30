《經濟通通訊社３０日專訊》中國國家電影局的統計數據顯示，截至１月２７日２１時，

２０２３年春節檔期總票房６７﹒２４億元（人民幣．下同），高於去年春節檔的６０﹒４億元

，位列中國影史春節檔票房榜第二位。總人次１﹒２８億，總場次２６４﹒６萬，平均票價

５２﹒４元。共２部電影票房破２０億元。

檔期內《滿江紅》以２６﹒０６億元票房成績領跑；《流浪地球２》２１﹒６４億元票房位

列次席；《熊出沒．伴我「熊芯」》７﹒４８億元位列第三。



＊《滿江紅》被指偷票房＊



張藝謀執導的《滿江紅》上映７天便打敗《流浪地球２》，奪春節檔票房榜首，但其後爭議

不斷包括「偷票房」、「買票房」、「幽靈場」等。片商２６日發聲明斥駁，揚言將通過訴訟維

權。

有網民在微博、微信等社交平台上反映，在買《流浪地球２》票後被戲院以「設備故障」為

理由退款後，戲院隨即將當天同一時段、同一映廳讓給了同期上映的《滿江紅》。亦人有人說在

買《滿江紅》的票後被戲院以「設備故障」、「場次變更」等理由退款，但無法確認場次是否後

續都改為放映其他電影。（ｊｔ）

