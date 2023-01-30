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AH股新聞

30/01/2023 09:20

《行業數據》中國去年智能手機出貨量大跌１３％，創史上最大降幅

　　《經濟通通訊社３０日專訊》市場調研機構ＩＤＣ發布報告稱，２０２２年全年中國智能手
機市場出貨量約２﹒８６億台，按年下降１３﹒２％，創有史以來最大降幅；時隔十年，中國智
能手機市場出貨量再次回落到３億台以下。
　　ＩＤＣ報告指出，２０２２年的疫情對中國智能手機市場影響很大，但本質上來看，疫情的
影響只是起到一個雪上加霜的作用；並預期２０２３年，雖然疫情管控政策已經結束，但是中國
智能手機市場前景依然難言樂觀，很難立即出現明顯反彈。
　　ＩＤＣ認為，只有隨著經濟大環境和收入的陸續好轉和增加，消費者信心重新恢復，市場需
求才有望在今年下半年真正實現反彈。
　
＊ｖｉｖｏ出貨量跌二成五，仍領先內地市場份額＊
　
　　２０２２年，中國手機廠商ｖｉｖｏ在國內市場份額達１８﹒６％，繼續保持領先地位，但
較２０２１年的２１﹒５％市場份額有所下降，出貨量按年也下滑逾２５％。榮耀手機按年增幅
則達到３４﹒４％，全年總出貨量上升到第二位，市佔率１８﹒１％。蘋果手機與ＯＰＰＯ並列
２０２２年全年第三大暢銷品牌，市佔率均為１６﹒８％，但蘋果手機出貨量按年下降４﹒４％

　　單計去年第四季，中國智能手機市場出貨量約７２９２萬台，按年下降１２﹒６％。當中，
蘋果出貨量排名國內市場首位，ｖｉｖｏ及榮耀手機分別排第二位及第三位。
　　期內，中國折疊屏產品單季出貨量再創新高，出貨超過１１０萬台。全年出貨量近３３０萬
台，按年增長１１８％，增速高於預期。折疊屏產品在國內智能機市場中佔比從２０２１年的
０﹒５％上升到１﹒２％。（ｊｔ）

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