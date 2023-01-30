《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視》報道，２０２２年以來數字人民幣試點在多個方面

都有所突破。截至目前，人民銀行已在１７個省份的部分地區開展數字人民幣試點，各試點地區

圍繞「促進消費」「低碳出行」等主題累計開展了近３０次數字人民幣消費紅包活動。

人行表示，未來將繼續開展數字人民幣的創新應用，實現數字人民幣體系與傳統電子支付工

具的互聯互通，讓消費者可以「一碼通掃」，商戶也盡量不用增加成本即可支持各類支付工具。

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