《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視》報道，２０２２年以來數字人民幣試點在多個方面
都有所突破。截至目前，人民銀行已在１７個省份的部分地區開展數字人民幣試點，各試點地區
圍繞「促進消費」「低碳出行」等主題累計開展了近３０次數字人民幣消費紅包活動。
人行表示，未來將繼續開展數字人民幣的創新應用，實現數字人民幣體系與傳統電子支付工
具的互聯互通，讓消費者可以「一碼通掃」，商戶也盡量不用增加成本即可支持各類支付工具。
（ｅｗ）
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30/01/2023 09:48
《數字人幣》人行：繼續創新數字人民幣應用，與傳統電子支付聯通
《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視》報道，２０２２年以來數字人民幣試點在多個方面
都有所突破。截至目前，人民銀行已在１７個省份的部分地區開展數字人民幣試點，各試點地區
圍繞「促進消費」「低碳出行」等主題累計開展了近３０次數字人民幣消費紅包活動。
人行表示，未來將繼續開展數字人民幣的創新應用，實現數字人民幣體系與傳統電子支付工
具的互聯互通，讓消費者可以「一碼通掃」，商戶也盡量不用增加成本即可支持各類支付工具。
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