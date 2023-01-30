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AH股新聞

30/01/2023 14:27

《神州債市》去年全國發行新增地方政府債券４７５６６億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部公布，２０２２年，中國發行新增地方政府債券
４７５６６億元（人民幣．下同）。其中，一般債券７１８２億元，專項債券４０３８４億元。
　　地方政府債券平均發行期限１３﹒２年，其中一般債券７﹒９年，專項債券１５﹒５年；地
方政府債券平均發行利率３﹒０２％，其中一般債券２﹒８５％，專項債券３﹒０９％。
　　截至２０２２年１２月末，全國地方政府債務餘額３５０６１８億元，控制在全國人大批准
的限額之內。
（ｃｔ）

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