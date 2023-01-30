《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求推動企業節

後快速復工復產，鞏固和拓展經濟運行回升勢頭。加上春節假期內地疫情未出現明顯反彈，遊明

顯恢復，中國股市兔年第一個交易日開門紅，滬綜指開盤升１﹒３５％衝上三千三關後，高位有

阻力，半日升０﹒７２％，報３２８８﹒３８點，深成指升１﹒５９％，創業板指急揚

１﹒７５％。

外資大舉流入，半日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入近１６４億元（人民幣．下

同）。交投回暖，兩市半日成交７１５９億元，較上交易日（２０日）同時段成交大增５６％。

高盛表示，對春節假期過後中國股市行情持樂觀態度，認為季節性因素、上行風險、政策持

續調整以及盈利增長等方面將推動市場走高。其認為，低配或做空中國股票的下行風險要高於戰

術性做多。

中國疾病控制中心發布周報稱，春節假期內地疫情未出現明顯反彈，在整個流行過程中，未

發現新的變異株，中國本輪疫情「已近尾聲」。全國在院死亡病例數於１月４日達到每日峰值４

，２７３人，之後持續下降，１月２３日回落至８９６人，較峰值下降７９％。在院陽性重症患

者在１月２３日回落至３﹒６萬人，較峰值下降７２％。



＊春節消費展強勁復甦，消費板塊向好＊



內地近日公布的多項數據顯示，春節假期（１月２１日至２７日）出行人數明顯增多，旅遊

、餐飲、住宿、觀影等消費均現強勁復甦。消費板塊早盤勁揚，錦江酒店（滬：６００７５４）

升３﹒９％，西安飲食（深：０００７２１）升１﹒８％，西安旅遊（深：０００６１０）升

１﹒５％，君亭酒店（深：３０１０７３）升２﹒２％，

曲江文旅（滬：６００７０６）升１﹒１％。

國常會要求推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力，促進汽車等大宗

消費政策全面落地。憧憬國家出台更多政策扶持汽車行業，概念股早盤向好，今飛凱達

（深：００２８６３）、東山精密 （深：００２３８４）、旭升集團 （滬：６０３３０５）

、成飛集成 （深：００２１９０）、拓普集團 （滬：６０１６８９）、廣東鴻圖

（深：００２１０１）等多股漲停，江淮汽車（滬：６００４１８）升４﹒７％，比亞迪

（深：００２５９４）揚升近半成，長安汽車（深：０００６２５）升３﹒５％，碧水源

（深：３０００７０）升１﹒９％，天齊鋰業（深：００２４６６）升４﹒７％。



＊懶理春節檔票房破６７億，影視股急跌＊



國家電影局的統計數據顯示，截至２７日２１時，２０２３年春節檔期總票房６７﹒２４億

元，高於去年春節檔的６０﹒４億元，位列中國影史春節檔票房榜第二位。不過影視股齊告跌，

橫店影視（滬：６０３１０３）、萬達電影（深：００２７３９）急跌４﹒９％，華誼兄弟

（深：３０００２７）挫３﹒９％，上海電影（滬：６０１５９５）跌３﹒２％。受去年預虧拖

累，中國電影（滬：６００９７７）跌４﹒２％。

中國藥監局附條件批準君實生物子公司新冠病毒治療口服藥上市，不過君實生物

（滬：６８８１８０）Ａ股高開０﹒６％後轉跌，半日跌４﹒９％，報６０﹒４６元。（ｃａ）

