《經濟通通訊社３０日專訊》港股跌幅擴大至２％，拖累Ａ股市場午後升幅略為收窄，滬綜
指升０﹒３７％，報３２７６﹒７９點，滬深３００指數升０﹒７２％，深成指升１﹒１５％。
上海Ｂ股跌０﹒２１％，深圳Ｂ股升０﹒２３％。（ｃａ）
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30/01/2023 13:21
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒３７％，深成指升１﹒１５％
《經濟通通訊社３０日專訊》港股跌幅擴大至２％，拖累Ａ股市場午後升幅略為收窄，滬綜
指升０﹒３７％，報３２７６﹒７９點，滬深３００指數升０﹒７２％，深成指升１﹒１５％。
上海Ｂ股跌０﹒２１％，深圳Ｂ股升０﹒２３％。（ｃａ）
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