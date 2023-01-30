《經濟通通訊社３０日專訊》兔年首個交易日，外資繼續狂掃貨，今日通過滬股通、深股通

再流入１８６﹒１４億元（人民幣．下同），單日淨買入額創２０２１年１２月９日

（２１６﹒５６億）以來的逾年新高，１月以來已連續１４個交易日淨買入，累計加倉超

１３００億元。外資積極進場，加上春節假期經濟活動強勁回暖，滬深股市開門紅，滬綜指開盤

升１﹒３５％衝上三千三關後，高位有阻力，不過升幅逐步收窄，全日僅收升０﹒１４％，報

３２６９﹒３２點，三千三得而復失，深成指升０﹒９８％，創業板指急揚１％。

特斯拉、鋰電池、汽車零部件等汽車產業鏈上演漲停潮，外資大舉流入，帶動交投回暖，兩

市全日成交１０６２１億元，較上交易日（２０日）同時段成交大增４１﹒８％。

粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔稱，春節假期整體消費水平基本恢復至２０１９年農

曆同期的七至八成。基本面數據支撐的消費穩步復甦，疊加假期海外市場普漲、年初市場流動性

較好、外資加速進場等因素，後市「春季躁動」行情可期。



＊新春期間旺丁又旺財，消費股普揚＊



商務部大數據監測稱，春節期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額比去年農曆同期增

６﹒８％。節慶類、升級類商品深受青睞，大眾化、特色化餐飲消費熱度攀升。白酒股異動拉升

，舍得酒業（滬：６００７０２）幾近漲停，急升９﹒６％，金種子酒（滬：６００１９９）升

６﹒１％，五糧液（深：０００８５８）升４﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）升４﹒２％

，今世緣（滬：６０３３６９）升３﹒６％，金徽酒（滬：６０３９１９）升２％。

文化和旅遊部測算，今年春節假期全國國內遊３﹒０８億人次，同比增長２３﹒１％，恢復

至２０１９年同期的８８﹒６％。旅遊股向好，錦江酒店（滬：６００７５４）升２﹒３％，西

安飲食（深：０００７２１）升０﹒３％，君亭酒店（深：３０１０７３）升０﹒８％，曲江文

旅（滬：６００７０６）升０﹒４％。



＊豬糧價格回落帶動豬價飛天＊



據國家發改委監測，１月１６日至２０日當周，全國平均豬糧比價為５﹒４８：１，連續三

周處於５：１至６：１之間，進入過度下跌二級預警區間。豬肉股高漲，益生股份

（深：００２４５８）升近６％，牧原股份（深：００２７１４）升０﹒１％，雙匯發展

（深：０００８９５）升０﹒３％，大北農（深：００２３８５）等升０﹒７％。

受地緣緊張的憂慮刺激，軍工板塊春節假期後首個交易日大漲，航發動力

（滬：６００８９３）升３﹒４％，西部超導（滬：６８８１２２）升２﹒９％，中航沈飛

（滬：６００７６０）升２﹒８％，中航光電（深：００２１７９）升１﹒４％，中航西飛

（深：０００７６８）升３﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４２０１﹒３５ ＋０﹒４７

上證綜合指數 ３２６９﹒３２ ＋０﹒１４ ４５３２﹒００

深證綜合指數 ２１５０﹒３８ ＋１﹒１６ ６０８９﹒００

上證Ｂ股指數 ２９９﹒０４ －０﹒３８ ２﹒１７

深證Ｂ股指數 １２２４﹒１３ ＋０﹒１９ １﹒０９

上證１８０指數 ８８００﹒９３ －０﹒０５

上證３８０指數 ５９５９﹒５２ ＋０﹒３１

深證成份指數 １２０９７﹒７６ ＋０﹒９８

中小創新指數 ２４０５﹒６２ ＋１﹒３４

深圳創業板指數 ２６１３﹒８９ ＋１﹒０８

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