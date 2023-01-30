《海納智見》２０２３年初以來，股市迎來開門紅，主要寬基指數普遍上漲，北上資金流入

逾千億，超過２０２２年全年。當前市場情緒面明顯好轉，投資者非常關注春節後Ａ股向上的趨

勢能否持續。本文旨在分析市場情緒好轉的背後原因，並認為２０２３年市場有望前「兔」似錦

。



Ａ股２０２３年迎來開門紅，外資流入顯著。今年１月Ａ股市場主要指數明顯上漲，上證指

數漲５﹒７％、滬深３００漲８﹒０％、創業板指漲１０﹒２％。其中，外資大幅流入是今年Ａ

股市場最大邊際變化。這次外資大幅流入Ａ股始於２０２２年１１月，自１１月中旬以來，北上

資金快速流入回補，２０２２╱１１╱１１至今北上資金淨流入２１２９億元，累計淨流入量上

升至１８３７１億元，創下歷史新高。從今年來看，２０２３年１月至今北上資金淨流入已達１

，１２５億元，已超過２０２２年全年水平。歷史上北上資金階段性大幅撤出Ａ股、又快速流入

的現象出現過多次，後續北上資金累計流入量均創新高。



按照國內慣例，元旦到春節前後是居民獎勵性收入發放的窗口期，同時銀行因「開門紅」等

業務需要，會在年初加大推銷基金的力度。在此背景下，年初居民收入充裕，部分居民會通過購

買基金間接入市。當前行情性質是牛市初期的第一波上漲。近期資金大幅流入市場的背景是去年

１０月以來Ａ股已結束熊市，進入牛市初期。對比歷史牛市初期第一波上漲，本次上漲時空尚有

差距。回顧２００５－２００７、２００８－２０１０、２０１２－２０１５、２０１９－

２０２１年四次牛市初期的第一波上漲，上證綜指最大漲幅均值為２７％（２０２２年１０月至

今本輪最大漲幅為１３％，下同），滬深３００為３１％（本輪至今為２０％），時間持續３－

４個月（本輪至今持續２﹒７個月）。從季節性規律的視角看，Ａ股往往在歲末年初迎來春季行

情。此外，春節假期期間海外市場表現較好，其中納斯達克指數漲４﹒３％、日經２２５漲

３﹒１％、恆生指數漲２﹒９％，這或助力節後Ａ股延續向上格局。綜合來看，去年１０月底以

來的牛市第一波上漲可能尚未走完，借鑒歷史上牛市第一波上漲，雖然上漲過程中也可能出現短

暫回撤休整，但這並不改變市場向上大趨勢。



牛市第一波上漲的後半段重視成長。回顧歷史上牛市初期的第一波上漲，可以發現期間市場

會呈現各行業普漲、輪漲的特徵，最終市場風格往往較均衡。從本輪行情看，２０２２年１０月

底以來的上漲行情中價值板塊明顯跑贏，成長和價值風格間的分化已經較為明顯，因此，參考歷

史，未來隨著本輪上漲行情進一步延續，前期漲幅較小的成長板塊有望輪漲並趨勢性跑贏，當下

應重視成長風格。行業配置上，結合政策、技術和市場面三個維度判斷，成長板塊中數字經濟或

更加值得關注。數字經濟輻射硬體、軟體、運營商等ＴＭＴ板塊，當前科技板塊整體處在低估低

配：從估值看，目前計算機自２０１３年來ＰＥ分位數為４９％，電子１６％，通訊３％；從基

金配置看，２０２２Ｑ４公募基金對計算機相對於滬深３００的超配比例處２０１３年以來

１３％，電子為５％，通訊為２６％。往後看，政策和技術推動下，數字經濟基本面或迎來向上

機遇。此外，關注新能源和券商。２０２３年全年可重視基本面復甦的消費。



風險提示：國內疫情惡化影響國內經濟；美國經濟硬著陸影響全球經濟。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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