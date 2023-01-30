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AH股新聞

30/01/2023 11:34

《滬股通》上證１８０半日升０﹒７５％，上證３８０升０﹒９３％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７５％，報８８７０﹒７７點，上
證３８０指數半日升０﹒９３％，報５９９６﹒０６點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４４４﹒９６億元，用７５﹒０４
億元或１４﹒４％。
　　據《彭博》引述知情人士報道，美國與日本及荷蘭在華盛頓舉行了為期兩天的會談，並於
２７日達成協議，將美國去年底採取的對中國芯片設備出口管制，涵蓋至荷蘭及日本。滬深半導
體股開盤不久轉跌，瀾起科技（滬：６８８００８）挫５﹒８％，海光信息
（滬：６８８０４１）跌０﹒６％。
　　內地近日公布的多項數據顯示，春節假期（１月２１日至２７日）出行人數明顯增多，旅遊
、餐飲、住宿、觀影等消費均現強勁復甦。消費股齊揚，錦江酒店（滬：６００７５４）升
３﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）升１﹒１％。
　　２０２３年春節檔期總票房６７﹒２４億元，高於去年春節檔的６０﹒４億元，位列中國影
史春節檔票房榜第二位。惟張藝謀執導的《滿江紅》被質疑「偷票房」、「抄襲」等爭議，片商
發聲明斥駁，將通過訴訟維權。影視股大跌，橫店影視（滬：６０３１０３）挫４﹒９％，中國
電影（滬：６００９７７）急跌４﹒２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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