《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒０５％，報８８００﹒９３點，

上證３８０指數收升０﹒３１％，報５９５９﹒５２點。

外資今日流入逾１８６億元人民幣，金額創２０２１年１２月以來新高，１月累計加倉已超

１３００億元人民幣。白酒股高企，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒５％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升０﹒２％，今世緣（滬：６０３３６９）升３﹒６％，舍得酒業

（滬：６００７０２）升９﹒６％，口子窖（滬：６０３５８９）升０﹒５％。

據《彭博》引述知情人士報道，美國與日本及荷蘭在華盛頓舉行了為期兩天的會談，並於

２７日達成協議，將美國去年底採取的對中國芯片設備出口管制，涵蓋至荷蘭及日本。滬深半導

體股開盤不久轉跌，瀾起科技（滬：６８８００８）挫７﹒４％，海光信息

（滬：６８８０４１）跌１﹒７％。

內地近日公布的多項數據顯示，春節假期（１月２１日至２７日）出行人數明顯增多，旅遊

、餐飲、住宿、觀影等消費均現強勁復甦。消費股齊揚，錦江酒店（滬：６００７５４）升

２﹒３％，曲江文旅（滬：６００７０６）升０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

