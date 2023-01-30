《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指半日升１﹒５９％，報１２１７０﹒７５點，深證中

小創新指數半日升１﹒７％，報２４１４﹒２５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４２９﹒０３億元，用９０﹒９７

億元或１７﹒４％。

國務院總理李克強２８日主持召開國務院常務會議，要求推動消費加快恢復和保持外貿外資

穩定，增強對經濟的拉動力。憧憬國家出台更多政策扶持汽車行業，概念股早盤向好，今飛凱達

（深：００２８６３）、東山精密（深：００２３８４）、成飛集成（深：００２１９０）等多

股漲停。

據國家發改委監測，１月１６日至２０日當周，全國平均豬糧比價為５﹒４８：１，連續三

周處於５：１至６：１之間，進入過度下跌二級預警區間。豬肉股高漲，益生股份

（深：００２４５８）升逾６％，牧原股份（深：００２７１４）、雙匯發展

（深：０００８９５）、大北農（深：００２３８５）等升近１％。

受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰鹽產品價格大漲，鋰業股去年表現強勁，再有龍頭公

司發盈喜。鋰業股大漲，億緯鋰能（深：３０００１４）升５﹒１％，永興材料

（深：００２７５６）升５﹒１％，欣旺達（深：３００２０７）升４﹒３％，中礦資源

（深：００２７３８）升３﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升２﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

