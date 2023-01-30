《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指今日收升０﹒９８％，報１２０９７﹒７６點，深證

中小創新指數收升１﹒３４％，報２４０５﹒６２點。

據內媒引述東航相關人士報道，國產大飛機Ｃ９１９有計劃於２月２８日進行商業首飛，但

具體時間尚未完全確定。大飛機股大升，中航機電（深：００２０１３）升１﹒１％，紫光國微

（深：００２０４９）漲２﹒６％，中航光電（深：００２１７９）升１﹒４％。

國務院總理李克強２８日主持召開國務院常務會議，要求推動消費加快恢復和保持外貿外資

穩定，增強對經濟的拉動力。憧憬國家出台更多政策扶持汽車行業，概念股向好，今飛凱達

（深：００２８６３）、東山精密（深：００２３８４）、成飛集成（深：００２１９０）等多

股漲停。

據國家發改委監測，１月１６日至２０日當周，全國平均豬糧比價為５﹒４８：１，連續三

周處於５：１至６：１之間，進入過度下跌二級預警區間。豬肉股高漲，益生股份

（深：００２４５８）升近６％，牧原股份（深：００２７１４）升０﹒１％，雙匯發展

（深：０００８９５）升０﹒３％，大北農（深：００２３８５）等升０﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

