《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４１６﹒２７億元，用１０３﹒７３億元或１９﹒９％。

外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１８６﹒１４億元，為連續１４日淨流

入。單日淨買入額創２０２１年１２月９日（２１６﹒５６億）以來新高，１月累計加倉已超

１３００億元。（ｄｗ）

