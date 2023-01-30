《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４１６﹒２７億元，用１０３﹒７３億元或１９﹒９％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１８６﹒１４億元，為連續１４日淨流
入。單日淨買入額創２０２１年１２月９日（２１６﹒５６億）以來新高，１月累計加倉已超
１３００億元。（ｄｗ）
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30/01/2023 15:23
《深股通》深股通額度全日用１０４億元，外資流入創近１４個月高
《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４１６﹒２７億元，用１０３﹒７３億元或１９﹒９％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１８６﹒１４億元，為連續１４日淨流
入。單日淨買入額創２０２１年１２月９日（２１６﹒５６億）以來新高，１月累計加倉已超
１３００億元。（ｄｗ）
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