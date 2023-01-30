《經濟通通訊社３０日專訊》中國國家電影局的統計數據顯示，截至１月２７日２１時，

２０２３年春節檔期總票房６７﹒２４億元（人民幣．下同），高於去年春節檔的６０﹒４億元

，位列中國影史春節檔票房榜第二位。總人次１﹒２８億，總場次２６４﹒６萬，平均票價

５２﹒４元。檔期內《滿江紅》以２６﹒０６億元票房成績領跑，《流浪地球２》２１﹒６４億

元票房位列次席。

張藝謀執導的《滿江紅》上映７天便打敗《流浪地球２》，奪春節檔票房榜首，但其爭議不

斷包括「偷票房」、「買票房」、「幽靈場」、「資本操控」、「抄襲」等。片商２６日發聲明

斥駁，揚言將通過訴訟維權。

有網民在微博、微信等社交平台上反映，自己原本買了《流浪地球２》，不過前一日晚上遭

電影院以「設備故障」為由取消，但翌日發現影院又將當天同一時段的同一放映廳，播映了同期

上映的「滿江紅」，懷疑是偷票房行為。

《滿江紅》背後的金主光線傳媒（深：３００２５１）早前公告，來源於《滿江紅》的營業

收入區間約為６３００萬元至７０００萬元。惟光線傳媒目前瀉８﹒７％，報８﹒５元。

其他影視股同樣告跌，橫店影視（滬：６０３１０３）挫５﹒６％，中國電影

（滬：６００９７７）急跌４﹒９％，萬達電影（深：００２７３９）跌４﹒７％，華誼兄弟

（深：３０００２７）跌３﹒２％，上海電影（滬：６０１５９５）跌２﹒８％。（ｊｔ）

