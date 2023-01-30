【ＦＯＣＵＳ】長城、黃山；鼓浪嶼、張家界；秦始皇陵、西雙版納……中國優化防疫政策

後首個春節假期，逾３億人次旅客豪斥逾３７５８億元，以井噴式人氣開啟２０２３年「拼經濟

」序曲。總理李克強周末主持國常會，明言「乘勢而上，推動經濟運行在年初穩步回升」，並將

「推動消費加快恢復」確定為經濟主拉動力。



＊商品消費略溫吞，春運數據遜預期＊



人，人，人！剛剛過去的春節黃金周，景點、餐廳、戲院，乃至十八線縣城的咖啡館，無不

人頭攢動，生意火爆。經歷去年的負增長（－０﹒２％），「消費」獲最高層加持為今年「拼經

濟」的主動力，到底能否勝任？

細看數據，熱鬧之下不乏陰影。相比個性民宿、連鎖酒店、餐飲堂食等服務銷售收入火箭式

上衝，整體商品消費僅按年增１０％；經濟重鎮上海旅游收入較去年不升反跌（１６６﹒４億

ＶＳ １７７﹒２億）；春運啟幕前２２天錄約８﹒５億人次出行，遠低過官方估計全程４０天

約２０﹒９５億人次的一半。

另有地產統計數據顯示，１５個重點城市春節假期新樓成交僅３８６套，按年縮水逾５８％

，北京、廣州、深圳均為零成交，上海則成交１６套。



＊需發展模式轉軌、分配再平衡配合＊



鑒於此，上海在兔年開工第二天領銜發布《提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，點名促

進汽車、家電等大宗消費，包括對個人消費者６月底前置換購買純電動汽車，給予每車１萬元財

政補貼，以及對購買綠色智能家電給予支付額１０％、最高千元一次性補貼，未來勢有更多城市

效仿。

此外，眼見內地百城新建商品住宅庫存連升４９個月，去年底突破５﹒３萬平方米，河南鄭

州宣布首套房房貸利率即日起降至３﹒８％，成為新年全國首個大尺度寬鬆的城市，同樣料引發

新一輪按息下調潮。

但探討２０２３經濟穩步回升，必須回答的核心問題是，眼下的困境是否僅僅是疫情防控，

還是有更深層挑戰，例如發展模式轉軌、分配再平衡？倘若無法恢復市場活力和收入信心，坊間

熱議的超額儲蓄轉化為消費，恐障礙重重。

無獨有偶，人行、發改委等１８個部門最新發布重磅指導意見，推動大型易地扶貧搬遷安置

區融入新型城鎮化，簡而言之，即是通過讓較貧窮的搬遷人口，獲得與較富裕的城鎮居民同等的

公共服務，進而增加收入、促進消費。此會否是推動地方政府收入更多向家庭部門轉移的前奏，

值得關注。

