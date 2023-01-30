《經濟通通訊社記者俞瑾３０日報道》農曆新年５天長假期，香港十大屋苑成交錄歷來最旺

，伴隨通關、復常佳音，去年累跌逾１５％的樓價，今年能否「兔」氣揚眉？而期貨市場押注美

聯儲最早９月掉頭減息會否成真，以及錄逾十年最差表現的美股能否重展鴻「兔」？對沖基金

ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝接受《經濟通通訊社》訪問時，對此都有不同看法。



＊「無買內地樓，又為何要來香港買？」＊



去年１０月受訪時曾押注港樓「三年挫五成」，如今通關、復常佳音頻傳，是否仍如此悲觀

？洪灝笑言，此並非「悲觀」，而是「客觀」。

他表示，通關的確在情緒上提振本港經濟信心，而內地訪客時隔三年再南下香江旅行、消費

、做生意，更實質有助市道，但此並不等同北水將大舉入市港樓。他反問，「內地資金無買內地

樓，又為何要來香港買樓？」

有別坊間認為樓價或在首季企穩，甚至全年有望反彈一成，洪灝認為，香港樓市仍有「好大

」的下行壓力；原因之一，是兩地樓市相互關聯，如果內地樓市需要一段時間才能修復，那麼香

港樓市如要期望內地資金來升溫，「可能在此階段暫時都是一個奢望」。

原因之二，則是即使聯儲快將停止加息，美息料仍在高位維持一段時間，此將左右本港最優

惠利率（Ｐ），繼而對港幣構成壓力，「這個壓力如果不在樓市價格釋放，就一定會在其他資產

價格例如股票上釋放出來。」



＊通脹未平復即掉頭，將衝擊幣策公信力＊



去年錄得２００８年以來最差表現的美股又如何？２０２３年看好「非美資產」的洪灝認為

，相比市場共識齊齊押注美國衰退，對投資者更有價值的問題是－－即使美國經濟增速快速下滑

，甚至出現衰退，美聯儲是否會降息？在他看來，降息並非基準情境，甚至以「奢望」二字形容

、

適逢聯儲本周將今年首次議息，市場關注主席鮑威爾會否釋放減息的蛛絲馬跡。洪灝反向思

考警告，美國通脹仍在「６」字頭水平運行，實質利率持續為負，一旦聯儲在此背景下減息，意

味其政策公信力受到極大衝擊，「我告訴你，市場將跌得更厲害……（減息）對全球風險資產並

非好消息，而是壞消息。」

他續指，世界上有兩個最重要的央行，一是中國央行，其貨幣政策轉向，決定經濟周期的起

伏；二是美國央行，其貨幣政策轉向，則決定全球風險資產的價格起伏。而現時中國貨幣政策已

現轉向，隨後而至的中國經濟周期回暖，必然會刺激大宗商品特別是上游需求，並將價格壓力傳

導至聯儲。

但理論上中國經濟周期領先美國６個月，今次何解背道而馳？洪灝解釋，此是因為聯儲啟動

貨幣政策正常化（加息）的時機太遲，以至當此輪中國經濟周期回暖、開始傳導通脹壓力的時候

，聯儲仍未能「校準」貨幣政策，不可避免「走雞（錯過機會）」，提醒預測市場走勢時，不可

忽視中美經濟周期的相互影響。

