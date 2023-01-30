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AH股新聞

30/01/2023 11:37

【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力，聯儲若減息勢反害美股

　　《經濟通通訊社記者俞瑾３０日報道》農曆新年５天長假期，香港十大屋苑成交錄歷來最旺
，伴隨通關、復常佳音，去年累跌逾１５％的樓價，今年能否「兔」氣揚眉？而期貨市場押注美
聯儲最早９月掉頭減息會否成真，以及錄逾十年最差表現的美股能否重展鴻「兔」？對沖基金
ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝接受《經濟通通訊社》訪問時，對此都有不同看法。
　
＊「無買內地樓，又為何要來香港買？」＊
　
　　去年１０月受訪時曾押注港樓「三年挫五成」，如今通關、復常佳音頻傳，是否仍如此悲觀
？洪灝笑言，此並非「悲觀」，而是「客觀」。
　　他表示，通關的確在情緒上提振本港經濟信心，而內地訪客時隔三年再南下香江旅行、消費
、做生意，更實質有助市道，但此並不等同北水將大舉入市港樓。他反問，「內地資金無買內地
樓，又為何要來香港買樓？」
　　有別坊間認為樓價或在首季企穩，甚至全年有望反彈一成，洪灝認為，香港樓市仍有「好大
」的下行壓力；原因之一，是兩地樓市相互關聯，如果內地樓市需要一段時間才能修復，那麼香
港樓市如要期望內地資金來升溫，「可能在此階段暫時都是一個奢望」。
　　原因之二，則是即使聯儲快將停止加息，美息料仍在高位維持一段時間，此將左右本港最優
惠利率（Ｐ），繼而對港幣構成壓力，「這個壓力如果不在樓市價格釋放，就一定會在其他資產
價格例如股票上釋放出來。」
　
＊通脹未平復即掉頭，將衝擊幣策公信力＊
　
　　去年錄得２００８年以來最差表現的美股又如何？２０２３年看好「非美資產」的洪灝認為
，相比市場共識齊齊押注美國衰退，對投資者更有價值的問題是－－即使美國經濟增速快速下滑
，甚至出現衰退，美聯儲是否會降息？在他看來，降息並非基準情境，甚至以「奢望」二字形容

　　適逢聯儲本周將今年首次議息，市場關注主席鮑威爾會否釋放減息的蛛絲馬跡。洪灝反向思
考警告，美國通脹仍在「６」字頭水平運行，實質利率持續為負，一旦聯儲在此背景下減息，意
味其政策公信力受到極大衝擊，「我告訴你，市場將跌得更厲害……（減息）對全球風險資產並
非好消息，而是壞消息。」
　　他續指，世界上有兩個最重要的央行，一是中國央行，其貨幣政策轉向，決定經濟周期的起
伏；二是美國央行，其貨幣政策轉向，則決定全球風險資產的價格起伏。而現時中國貨幣政策已
現轉向，隨後而至的中國經濟周期回暖，必然會刺激大宗商品特別是上游需求，並將價格壓力傳
導至聯儲。
　　但理論上中國經濟周期領先美國６個月，今次何解背道而馳？洪灝解釋，此是因為聯儲啟動
貨幣政策正常化（加息）的時機太遲，以至當此輪中國經濟周期回暖、開始傳導通脹壓力的時候
，聯儲仍未能「校準」貨幣政策，不可避免「走雞（錯過機會）」，提醒預測市場走勢時，不可
忽視中美經濟周期的相互影響。

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