《經濟通通訊社３０日專訊》內地一連７日的春節假期２９日結束，消費及旅遊暢旺。國家

稅務總局最新發布的增值稅發票數據顯示，春節假期，旅行社及相關服務業銷售收入同比增長

１﹒３倍，已恢復至２０１９年春節假期的８０﹒７％。

旅遊飯店、經濟型連鎖酒店銷售收入同比分別增長１６﹒４％、３０﹒６％，分別恢復至

２０１９年春節假期的７３﹒４％、７９﹒９％。民宿服務提供個性化服務受到遊客歡迎，銷售

收入同比增長７４﹒２％，比２０１９年春節假期年均增長１３﹒３％。



＊國內遊人次增長２３﹒１％，恢復疫情前８８﹒６％＊



另外，經文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅遊出遊３﹒０８億人次，同

比增長２３﹒１％，恢復至２０１９年同期的８８﹒６％。實現國內旅遊收入３７５８﹒４３億

元，同比增長３０％，恢復至２０１９年同期的７３﹒１％。

至於跨境旅遊的訂單，亦在放寬出國防疫要求後的首個春節大幅增加。有訂購平台出境遊整

體訂單按年增長６﹒４倍，境外酒店和機票的訂單量分別都增加超過４倍，其中曼谷、新加坡和

峇里島等東南亞地區最受歡迎。（ｃａ）

