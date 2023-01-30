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AH股新聞

30/01/2023 16:17

【大國博弈】美日荷限制向華出口半導體設備，外交部：損人不利己

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據報道美國與荷蘭、日本達成一致限制向中方出口半導體相關
的設備。
　　在北京，外交部發言人毛寧主持例行記者會表示，美國為了維護自己的霸權和私利，濫用出
口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將經貿科技問題政治化、武器化，嚴重破
壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對。
　　毛寧指出，這種做法損人不利己，破壞全球產業鏈穩定。國際上不乏擔憂的聲音。許多企業
界的人士都表示，濫用出口管制將製造混亂，影響效率和創新，企圖堵別人的路，最終只會堵死
自己的路。（ｃａ）

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