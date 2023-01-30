《經濟通通訊社３０日專訊》第一拖拉機股份（０００３８）（滬：６０１０３８）發盈喜

，預期２０２２年度純利錄７﹒５５億元到８﹒３億元（人民幣．下同），按年增長

７２﹒３７％到８９﹒５％。

扣除非經常性損益事項後，公司２０２２年預計純利６﹒７２億元到７﹒４７億元，按年增

長１００﹒６％到１２２﹒９９％。（ａｃ）

