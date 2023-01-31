  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/01/2023 08:39

億都（００２５９）聯營南通江海料年度多賺５０％至５５％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》億都（００２５９）聯營公司南通江海（深：００２４８４）
公布截至２０２２年１２月３１日止年度業績預告，年度公司擁有人應佔溢利預計約６﹒５２億
至６﹒７４億元人幣，較上年年度增加５０％至５５％。
　　億都集團擁有南通江海約２９﹒１６％權益。（ｍｈ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰31/01/2023 09:01  【大國博弈】外媒指美國政府已停止向美企發放向華為出口商品可證

下一篇新聞︰31/01/2023 08:26  《中國要聞》俄羅斯外交部：習近平春季訪問將成中俄頭等大事

其他AH股新聞
More

31/01/2023 08:26  《Ａ股業績》逾１５００家Ａ股披露業績，約半預喜，三大航虧千億

31/01/2023 08:06  東岳（００１８９）仍預料年度盈利大增，旗下東岳硅材少賺約五成

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金