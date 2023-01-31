《經濟通通訊社３１日專訊》億都（００２５９）聯營公司南通江海（深：００２４８４）

公布截至２０２２年１２月３１日止年度業績預告，年度公司擁有人應佔溢利預計約６﹒５２億

至６﹒７４億元人幣，較上年年度增加５０％至５５％。

億都集團擁有南通江海約２９﹒１６％權益。（ｍｈ）

