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AH股新聞

31/01/2023 10:12

《行業加速》工信部：春節移動數據增長，５Ｇ流量佔比已超四成

　　《經濟通通訊社３１日專訊》工信部發布數據，２０２３年春節假期７天，移動互聯網用戶
接入流量達４４１﹒１萬ＴＢ，與２０２２年春節７天相比增長６﹒３％。春節假期７天５Ｇ移
動互聯網用戶接入流量增勢突出，與２０２２年春節７天相比增長１０３％，在移動互聯網用戶
接入流量中佔比超四成。（ｅｗ）
　

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