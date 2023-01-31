《經濟通通訊社３１日專訊》工信部發布數據，２０２３年春節假期７天，移動互聯網用戶

接入流量達４４１﹒１萬ＴＢ，與２０２２年春節７天相比增長６﹒３％。春節假期７天５Ｇ移

動互聯網用戶接入流量增勢突出，與２０２２年春節７天相比增長１０３％，在移動互聯網用戶

接入流量中佔比超四成。（ｅｗ）



